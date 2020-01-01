Трамп намерен выступить с письменным заявлением в Сенате США

Экс-президент направит письмо на процесс об импичменте, который будет слушаться в верхней палате Конгресса США.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США. Об этом со ссылкой на источники сообщила в среду, 27 января, телекомпания NBC.

Отмечается, что таким образом Трамп надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях в Сенате по вопросу его импичмента. В то же время, подчеркивает NBC, Трамп тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. В частности, к адвокату Бутчу Бауэрсу, который возглавит группу юристов бывшего американского лидера, присоединился прокурор Джошуа Говард, в прошлом работавший в Министерстве юстиции США.

Как информируют источники телекомпании, Трамп "испытывает воодушевление" в связи с тем, что республиканцы в верхней палате Конгресса, скорее всего, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.

Ранее сообщалось, что в Сенат была передана резолюция об импичменте Трампа. Президент США Джо Байден усомнился, что процесс импичмента бывшему лидеру страны Дональду Трампу будет иметь успех. Позже стало известно, что для импичмента Трампу в Сенате вероятно не хватает голосов.

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