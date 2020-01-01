США остановят разработку нефтяных и газовых месторождений

Вместо этого, по распоряжению Байдена, будет увеличено производство возобновляемой энергии.

В США приостановят разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства. Соответствующий указ издал президент страны Джо Байден. Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно указу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

Кроме того, указывается на необходимость увеличить производство возобновляемой энергии.

Напомним, в ноябре цены на нефть подскочили на итогах президентских выборов в США.

Накануне сообщалось, что Байден запланировал проведение саммита по климату с участием мировых лидеров на 22 апреля.

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