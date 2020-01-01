В Беларуси суд дал протестующему пять лет тюрьмы

Участника акций протеста обвинили за якобы нападение на ОМОНовца, хотя сам осужденный провел 12 дней в реанимации.

В Беларуси минчанина Виктора Борушко приговорили к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на ОМОНовца на одной из акций протеста. Такое решение вынес суд Ленинского района Минска, сообщает Tut.by в четверг, 28 января.

"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - сказано в сообщении.

Борушко, 32 года, находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали и издевались над ним, в результате чего он провел 12 дней в реанимации.

Сам Борушко говорит, что в день марша он бежал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом большеберцовой кости. При этом силовик утверждает в суде, что Борушко нанес ему удар ногой, что и вызвало перелом. Обвиняемый это отрицает.

"Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить", - заявил он.

Приговор вступает в силу через десять дней и может быть обжалован.

Напомним, что ранее белорус получил тюремный срок за оскорбление Лукашенко в Telegram. Мужчина якобы написал неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий в мессенджере.

Также сообщалось, что в Беларуси мужчину будут судить за снеговика с усами. Мужчина пытался объяснить милиционеру, что протокол о пикете следует составлять на снеговика, а не на него, но тот не послушал.

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