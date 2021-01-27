В России был задержан брат оппозиционера Алексея Навального

По данным соцсетей, Олег Навальный находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители РФ взяли под стражу брата оппозиционного политика Алексея Навального Олега.

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Об этом сообщает Медуза, также подробности рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Твиттере.

Отмечается, что накануне полиция провела обыски в квартирах Алексея, его жены Юлии, соратников, активистов, в фонде Навального по борьбе с коррупцией и в студии Навальный Live. В результате был задержан брат политика Олег, который находился в момент следственных действий в квартире Алексея.

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Уточняется, что обыски, по официальной информации, якобы были связаны с нарушением противоэпидемических правил во время акции в поддержку политика в Москве. По данным Жданова, Олег Навальный был арестован ГСУ МВД по ст. 91 на 48 часов, что теперь делает его подозреваемым.

СМИ сообщают, что когда выводили из квартиры брата Алексея, журналистов оттеснили от двери. Также есть информация, что Олега Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку.

Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Олега Навального забирают в ИВС на Петровку 38. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Напомним, ранее мы писали, что на митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные.

