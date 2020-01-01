Избиение украинского подростка во Франции: задержаны подозреваемые

Правоохранители задержали девять парней, являющихся членами одной группировки. Им объявили подозрение в попытке убийства.

Во Франции задержали подозреваемых в избиении украинского подростка

Во Франции задержали подозреваемых в избиении украинского подростка. Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает Franceinfo в четверг, 28 января.

Полиция задержала девять подростков, которые являются членами одной группировки (банды). Операцию провели утром 28 января. Расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Напомним, что ранее в Париже был избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников. Позже появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

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