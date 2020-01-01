В Польше протесты после вступления в силу запрета абортов
В Польше решение Конституционного трибунала о запрете абортов вступило в силу - в стране вновь всколыхнули протесты. Об этом сообщает Polska Agencia Prasowa в четверг, 28 января.
Конституционный суд исключил из оснований для проведения аборта тяжелые пороки плода или неизлечимую болезнь, которая несет угрозу его жизни. Теперь в Польше аборт разрешается только после изнасилования или в случае угрозы жизни матери.
В свою очередь лидеры Общепольской забастовки женщин призвали граждан Польши выходить на протесты. В Варшаве накануне вечером сотни манифестантов собрались под домом КТ, а потом пошли маршем до партийного офиса правящей партии Право и Справедливость.
Количество протестующих достигло нескольких тысяч, затем они вернулись под здание КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась.
Напомним, что в ноябре в Варшаве против протестующих применили газ и дубинки. Подходы к парламенту полиция блокировала ограждениями.
Это война. Польша протестует из-за запрета абортов
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