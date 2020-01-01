Лукашенко считает, что в Беларуси чрезмерно либеральные законы

В стране в последние годы, по словам Лукашенко, сделано слишком много в направлении либерализации правовых норм.

Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов. Об этом в четверг, 28 января, сообщает БЕЛТА.

Об этом он сказал, выступая на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

По словам Лукашенко, власть и правоохранительные органы позволили Белоруссии "не свалиться в пропасть очередной цветной революции", хотя этого хотели "заграничные спонсоры протестов".

При этом, по его словам, за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

"Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы", - заявил Лукашенко, добавив, что это самое главное.

Сегодня сообщалось, что в Беларуси суд дал протестующему пять лет тюрьмы. Участника акций протеста обвинили за якобы нападение на ОМОНовца, хотя сам осужденный провел 12 дней в реанимации.

Напомним, что ранее белорус получил тюремный срок за оскорбление Лукашенко в Telegram. Мужчина якобы написал неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий в мессенджере.

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