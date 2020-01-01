В посольстве опровергли, что избитый в Париже подросток "известен полиции"

В диппредставительстве сослались на заявление полиции о том, что пострадавший не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям.

Посольство Украины во Франции опровергло сообщения СМИ о том, что избитый в Париже украинский подросток был якобы "известен правоохранителям". Об этом сообщает пресс-служба посольства в четверг, 28 января.

"Согласно первым элементам расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения из мести представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад был избит подросток из Ванв (муниципалитет в пригороде Парижа - ред.). В опровержение информации, распространявшейся в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - сказано в сообщении.

В посольстве продолжат следить за расследованием, а посол Вадим Омельченко находится в прямом контакте с прокурором Парижа.

Напомним, что ранее в Париже был избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников. Позже появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet