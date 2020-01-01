Лукашенко назвал отличие протестов в Беларуси и РФ

На встрече с чиновниками Лукашенко высказал свое мнение о Навальном и назвал главное отличие протестов в России и Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании с чиновниками рассказал в чем отличия протестов в Беларуси и России и высказался по поводу Навального. Об этом сообщил Телеграм-канал Пул первого.

По мнению Лукашенко, в Беларуси при организации протестов был расчет на блицкриг и введении в страну войск НАТО, а в России будет идти долгая раскачка ситуации.

"Отличия между белорусскими событиями и российскими, вот увидите - их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть, или хотя бы показать, что власть пала. И ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую", - сказал Лукашенко.

"Почти отравили, выпустили в Германию - захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм", - высказался Лукашенко о Навальном.

Также, Лукашенко назвал Навального "немецким протестуном" и посоветовал ему "быть самому кристально чистым, чтобы начинать борьбу с коррупцией".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов.

Также сообщалось, что суд Островецкого района Беларуси приговорил мужчину к году и трем месяцам колонии общего режима за публичное оскорбление Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.

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