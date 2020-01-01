В Канаде фиксируют случаи передозировки наркотиками у собак

Одурманенный пес по имени Честер сутки отходил после того, как наелся остатков сигарет с марихуаной в парке.

Жительница канадского города Келоун Стефани Лиск столкнулась с неожиданными последствиями легализации каннабиса в стране. Ее пес Честер уже дважды отравился остатками сигарет с марихуаной, которые курильщики оставили в парке, сообщил портал Castanet.

Недавно женщина заметила странное поведение животного во время прогулки: собака была дезориентирована, шаталась и трясла головой. Позже у Честера началась рвота, которая имела выраженный запах марихуаны.

Ей пришлось обратиться к ветеринару, который подтвердил, что подобные случаи отравления собак каннабисом происходят все чаще. В большинстве случаев симптомы проходит в течение суток, но некоторые животные восстанавливаются несколько дней.

Отмечается, что собак привлекает запах и вкус марихуаны, поэтому их владельцам нужно быть внимательными на прогулках. Иногда отравление каннабисом может привести к серьезным последствиям для питомца и требует обязательного лечения.

Лиск надеется, что история Честера станет предупреждением для других владельцев собак и обратит внимание на проблему.

Женщина призвала курильщиков более ответственно относится к утилизации остатков сигарет и другой продукции с каннабисом (печенья и жевательных конфет).

Напомним, в октябре 2018 года Канада легализовала марихуану и стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать каннабис.

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