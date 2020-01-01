В Индии зафиксирован спад коронавируса

За последние сутки в стране зарегистрировано всего 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом в 146 округах из 732 не зафиксировано ни единого случая.

В Индии зафиксирована положительная статистика распространения коронавируса: в течение последней недели в 146 округах страны не зарегистрировано ни единого случая заражение. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на индийские СМИ.

"За последние сутки в стране зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. Среди них – 165 случаев "британского штамма". Общее количество больных коронавирусом - 173 тысячи. 0,46% из этого числа находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких, еще 2,2% - в реанимации", - министр здравоохранения Харша Вардхан.

Всего в государстве 732 округа.

Ранее сообщалось, что Индия проводит вакцинацию населения рекордными темпами. На сегодняшний день по регионам страны распределено более 11 миллионов доз вакцины.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по количеству заболеваний COVID-19. Лидируют в антирейтинге США, где число заразившихся достигает 11 миллионов человек.

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