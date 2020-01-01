Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии зафиксирован спад коронавируса

Комментариев: 0
За последние сутки в стране зарегистрировано всего 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом в 146 округах из 732 не зафиксировано ни единого случая.
Индия проводит вакцинацию рекордными темпами
Индия проводит вакцинацию рекордными темпами

В Индии зафиксирована положительная статистика распространения коронавируса: в течение последней недели в 146 округах страны не зарегистрировано ни единого случая заражение. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на индийские СМИ.

"За последние сутки в стране зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. Среди них – 165 случаев "британского штамма". Общее количество больных коронавирусом - 173 тысячи. 0,46% из этого числа находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких, еще 2,2% - в реанимации", - министр здравоохранения Харша Вардхан.

Всего в государстве 732 округа.

Ранее сообщалось, что Индия проводит вакцинацию населения рекордными темпами. На сегодняшний день по регионам страны распределено более 11 миллионов доз вакцины.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по количеству заболеваний COVID-19. Лидируют в антирейтинге США, где число заразившихся достигает 11 миллионов человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: статистика, Индия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь