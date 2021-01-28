В Китае начали выявлять коронавирус с помощью анальных мазков

Анальные мазки могут быть более точными, чем тесты из горла и носа, особенно при выявлении бессимптомных случаев, считают китайские ученые.

Необычный метод тестирования стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки, а также тестами на антитела

В Китае начали использовать новый способ для выявления коронавируса COVID-19 – анальные мазки. Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что такой необычный метод тестирования стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки, а также тестами на антитела. В ходе процедуры в анус примерно на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором.

По информации издания, этой процедуре уже подвергли более тысячи школьников и учителей в Пекине после того, как в одной из школ был обнаружен бессимптомный больной. Анальный мазок также приходится сдавать по прилете в Пекин.

Одна женщина рассказала изданию, что власти велели ей самостоятельно взять мазок, когда она проходила обязательный карантин после перелета из Гонконга.

Использование нового метода обнаружения инфекции основано на исследовании, согласно которому следы коронавируса, обнаруженные в анусе, могут сохраняться дольше, чем в дыхательных путях. Китайские ученые считают, что анальные мазки могут быть более точными, чем тесты из горла и носа, особенно при выявлении бессимптомных случаев. Они используются только в группах риска, в том числе на карантинных участках.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили "британский" вариант коронавируса. Заболели два человека. Один из них приехал из-за границы.

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