США захватили в Ливии ракетный комплекс Панцирь С-1 – СМИ

Комплекс был куплен у России Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем поставлен армии Хафтара. Последняя потеряла его вместе с авиабазой.

Панцири были поставлены в Ливию из ОАЭ thetimes.co.uk

Американские военные захватили в Ливии и вывезли на базу в Германии комплекс противовоздушной обороны Панцирь- С1 российского прозводства, сообщает в четверг, 28 января, The Times.

По информации издания, секретная операция была проведена еще летом прошлого года. Специальный отряд военных прибыл на военно-транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster на аэродром Зувара (к западу от Триполи), где погрузил комплекс и вывез на базу Рамштайн в Германии.

Сам комплекс был куплен у России Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем поставлен Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Комплекс был потерян в результате попытки захвата войсками Хафтара столицы страны Триполи. Правительственные войска в ходе контратаки отбили авиабазу, которую контролировал Хафтар, где и был обнаружен Панцирь-С1.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось об уничтожении шести систем ПВО в различных районах на западе Ливии. Среди них значились и российские ЗРПК Панцирь.

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