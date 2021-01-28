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США захватили в Ливии ракетный комплекс Панцирь С-1 – СМИ

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Комплекс был куплен у России Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем поставлен армии Хафтара. Последняя потеряла его вместе с авиабазой.
Панцири были поставлены в Ливию из ОАЭ
Панцири были поставлены в Ливию из ОАЭ
thetimes.co.uk

Американские военные захватили в Ливии и вывезли на базу в Германии комплекс противовоздушной обороны Панцирь- С1 российского прозводства, сообщает в четверг, 28 января, The Times.

По информации издания, секретная операция была проведена еще летом прошлого года. Специальный отряд военных прибыл на военно-транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster на аэродром Зувара (к западу от Триполи), где погрузил комплекс и вывез на базу Рамштайн  в Германии.

Сам комплекс был куплен у России Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем поставлен Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. Комплекс был потерян в результате попытки захвата войсками Хафтара столицы страны Триполи. Правительственные войска в ходе контратаки отбили авиабазу, которую контролировал Хафтар, где и был обнаружен Панцирь-С1.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось об уничтожении шести систем ПВО в различных районах на западе Ливии. Среди них значились и российские ЗРПК Панцирь.

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Теги: Россия, США, оружие, Ливия, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    28.01.2021, 16:41
Оценка:  0
Graddfeydd
Вывезли чисто поржать над рукожопым аналоговнетом? Кто этот Панцирь только не колошматил за последние годы: израильтяне, турки и пр.
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