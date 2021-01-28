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"На танке, БМП, с автоматом": Лукашенко готов лично защищать Беларусь

Комментариев: 1
При "защите Беларуси" силовики действовали жестко, но упреков Лукашенко из-за этого не принимает. Он готов сам встать "на защиту страны".
"На танке, БМП, с автоматом": Лукашенко готов лично защищать Беларусь
ТАСС

Александр Лукашенко заявил, что готов встать на защиту Беларуси "чего бы это ему не стоило", поскольку это конституционная обязанность главы государства, пишет ТАСС.

Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства отметил, что еще не время расслабляться. Он согласился с тем, что при "защите страны" применялись жесткие меры.

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - сказал политик. 

Напомним, что в Беларуси с августа проходят акции протесты, на которые выходят граждане, не согласные с результатами президентских выборов в стране.

По данным ЦИК, победу на них со значительным перевесом одержал Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. Глава оппозиции результаты голосования не признает.

Как сообщалось ранее, Лукашенко считает, что в Беларуси чрезмерно либеральные законы.

Также Korrespondent.net писал, что Лукашенко назвал отличие протестов в Беларуси и РФ.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, Александр Лукашенко, акции протеста, защита
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.01.2021, 16:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Готовый фюрер. И бункер, видать, уже есть.
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