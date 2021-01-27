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В Польше сделали более миллиона COVID-прививок

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Только за сутки в стране привито более 60 тысяч человек. Две дозы препарата от коронавируса получили уже 150 тысяч.
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Более одного миллиона прививок от коронавируса сделали в Польше. За минувшие 24 часа вакцинировали более 60 тысяч граждан. Об этом в Twitter сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

"Мы прошли рубеж в 1 млн прививок в рамках национальной программы вакцинации", - написал Дворчик в соцсети.

Он добавил, что уже почти 150 тысяч человек в Польше получили обе дозы COVID-вакцины.

Также Korrespondent.net писал, что Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Польше зафиксирован первый случай кражи COVID-вакцины.

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Теги: Польша, Вирус, вакцина, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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