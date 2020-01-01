В ООН дали неутешительный прогноз по туризму

Из-за пандемии 2020 год стал худшим в истории для мирового туризма, но улучшения ситуации в ближайшее время ожидать не стоит.

Мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года

Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2023 года. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация при ООН в четверг, 28 января.

Туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах, отметили в ВТО. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.

"Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% ... Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года", - сказано в сообщении.

По прогнозу организации, постепенное начало вакцинации от коронавируса поможет восстановить доверие туристов, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение 2021 года.

"Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, что был до пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возвращение к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже", - подытожили в ВТО.

Напомним, что потери туризма в Украине оценили в 60 млрд за год. В Украине планируют создать Единый туристический реестр, где смогут зарегистрироваться все субъекты отрасли.

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