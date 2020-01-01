Муж убил блогершу из-за видео в TikTok и застрелился

Свидетельницей происшествия стала шестилетняя дочь пары, которую позже забрали родственники.

Элиан Феррейру Сиолин (справа) убил муж (слева), который после инцидента застрелился campograndenews.com.br

Блогершу из Бразилии Элиан Феррейру Сиолин во время ссоры расстрелял муж. Причиной конфликта стало откровенное видео, которое 35-летняя женщина опубликовала в TikTok, пишет Daily Mail

Убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. Муж Сиолин, 41-летний Алехандро Антонио Агилера Канталлупи, выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.

Отмечается, что тела супругов обнаружили на заднем дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран. Помимо огнестрельных ран, у Элиан выявили перелом правого плеча.

Правоохранители нашли на месте инцидента пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала шестилетняя дочь пары.

Друзья супругов рассказали, что они регулярно ссорились, нередко в публичных местах.

Погибшая вела аккаунт в TikTok, где делилась короткими видео в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что жительница Мексики обнаружила в телефоне мужа интимные фото и накинулась на него с ножом . Как оказалось, ревнивица не узнала на снимках себя в более молодом возрасте.

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