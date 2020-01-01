В Словакии грабителя задержали оральным сексом

Во время ограбления магазина на автозаправке посетительница предложила грабителю заняться оральным сексом, чтобы задержать его до приезда полиции.

В столице Словакии Братиславе женщина на автозаправке задержала грабителя до приезда полиции, предложив ему заняться оральным сексом. Об этом сообщает словацкий телеканал Noviny.

В магазине возле автозаправки 24-летний гражданин Сербии потребовал у продавца отдать ему деньги из кассы. Сотрудник магазина отдав деньги, выбежал из здания через черный вход и вызвал полицию.

В это время в магазин вошла 36-летняя посетительница. Оценив ситуацию, она предложила вору заняться оральным сексом. Вор согласился и приехавшие полицейские застали пару на полу магазина.

Почему женщина решила остановить грабителя таким необычным способом осталось не выясненным.

Ранее сообщалось, что владельцы электромобиля Tesla, у которых есть функция автопилота, смогут приобрести " умного" робота для орального секса.

Также, испанка получила анафилактический шок из-за орального секса. Женщина поступила в больницу с удушьем и тошнотой.

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