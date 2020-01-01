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Генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти и отчаяния"

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Пандемия обошлась людям в 210 миллиардов долларов, она забрала два миллиона человечески жизней.
Генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти и отчаяния"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил последствия пандемии коронавируса и дал характеристику 2020-му году, который назвал "годом смерти, катастроф и отчаяния". Об этом Гуттереш заявил во время выступления перед Генассамблеей ООН, пишет Dinhe Irovivo.

Генсек подчеркнул, что коронавирус забрал два миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов

"2020-й год стал глобальным annus horribilis (с латыни "ужасный год", - ред.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли два миллиона жизней. Число человеческих жертв продолжает расти", - отметил глава всемирной организации.

Он выразил надежду, что наступивший 2021-й год станет периодом восстановления.

Генсек ООН также призвал мировых лидеров "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".

Миру грозит распад на две части – генсек ООН

Добавим также, что в ООН дали неутешительный прогноз по туризму.

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Теги: ООН, Вирус, Генассамблея ООН, Коронавирус, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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