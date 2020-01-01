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В Марокко началась вакцинация населения от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса будет по указанию короля бесплатной и коснется 80% граждан Марокко.
Вакцинируют 30 млн человек
Вакцинируют 30 млн человек

Король Марокко Мухаммед VI в четверг, 28 января, приветствовал начало национальной кампании по вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Прививать население будут бесплатно, пишет ТАСС.

Во дворце выпустили пресс-релиз, в котором разъясняется цель вакцинации.

"Ее цель - придать иммунитет всем категориям населения Марокко, сократить, а затем исключить случаи заражения и смертности из-за пандемии, сдержать распространение коронавируса с целью постепенного возвращения к нормальной жизни", - говорится в документе.

Также отмечается, что, согласно указанию короля, кампания по вакцинации будет бесплатной для всех категорий граждан.

Отмечается, что в стране планируют вакцинировать около 30 миллионов человек - 80% населения Марокко.

Мы писали, что Киев выделит 140 млн грн на вакцину, о которой договаривается Кличко.

Также напомним, что в Польше сделали более миллиона COVID-прививок. Только за сутки в стране привито более 60 тысяч человек.

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Теги: Вирус, вакцина, инфекция, Марокко, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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