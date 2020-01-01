В Германии установят лазерную установку на борту корабля ВМС

До конца нынешнего года лазер-демонстратор планируется установить на борту фрегата Саксония.

В Германии управление по закупкам Бундесвера выдало разрешение на испытание лазерного демонстратора на борту фрегата ВМС в открытом море. Об этом сообщили компании Rheinmetall и MBDA в четверг, 28 января.

Ожидается, что этот лазерный демонстратор ляжет в основу лазерного оружия Германии. Контракт на его изготовление колеблется в диапазоне "двузначной миллионной суммы". До конца года демонстратор планируется установить на борту фрегата Саксония. Он будет испытан в Северном и Балтийском морях" в очень реалистичных условиях".

Мощность лазера составит около 20 кВт. От успеха испытаний в 2022 году зависит, будет ли технология использоваться в вооруженных силах Германии.

Напомним, в прошлом году США впервые испытали лазер против дрона в Тихом океане. Боевую лазерную установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

Также сообщалось, что в США научились лазером сбивать ракеты в воздухе. Испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

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