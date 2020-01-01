Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

Патриарха привили в Стамбуле. Ранее он подтвердил свое намерение сделать вакцину, поскольку ему 81 год и он находится в группе риска.

Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг, 28 января, привился от коронавируса. При этом он призвал верующих как можно скорее пройти COVID-вакцинацию, чтобы остановить распространение вируса, сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в Facebook.

Патриарху сделали прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.

"По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всем мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников", - говорится в сообщении

Какой именно вакциной привился патриарх, не сообщается, однако в сети утверждают, что это закупленный Турцией препарат Sinovac китайского производства.

Ранее Варфоломей в интервью изданию Вима тис Кирьякис, подтвердил свое намерение вакцинироваться.

"Конечно, я сделаю прививку. Помимо прочего, думаю, этого требует мой возраст. Мне почти 81 год, поэтому я принадлежу к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки", - подчеркнул Вселенский патриарх.

Ранее мы писали, что прививку от коронавируса сделал Папа Римский Франциск.

Добавим, что ранее вакцинировалась и королева Великобритании Елизавета II.



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