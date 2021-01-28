ТОП-20 Covid-тайн. Что неизвестно спустя год

Мир уже год живет с коронавирусом, а до сих порт так и не нашел ответы на ряд вопросов о нем.

Через год после начала эпидемии вокруг коронавируса остается еще масса неразгаданных тайн. Швейцарская газета Le Temps собрала главные вопросы о вирусе, на которые так до сих пор и не нашли ответы.

Как началась пандемия?

Предпочтительной гипотезой по-прежнему остается то, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Cреди этих млекопитающих циркулирует много коронавирусов, некоторые из них уже вызвали эпидемии среди людей, например, SARS-CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем приобрел способность заражать людей. Между тем, поиски этого "промежуточного хозяина" не сдвинулись с мертвой точки. Анализы, проведенные среди животных, продаваемых на рынке в Ухане, который когда-то указывался как место передачи вируса людям, не смогли идентифицировать его.

Нельзя исключать возможность того, что вирус случайно ускользнул из лаборатории.

EPA

Как передается вируc?

На эту тему уже было опубликовано несколько крупных исследований. "Основной путь передачи представляют собой капельки слюны, а аэрозоли являются менее важным переносчиком", - подтверждает Валерия Каньо, вирусолог из Университетской клиники CHUV в Лозанне.

Как долго сохраняется иммунитет?

Проведенные на сегодняшний день исследования подтверждают, что почти у 95% людей, инфицированных Covid-19, действительно вырабатываются нейтрализующие антитела.

При этом мы все еще не знаем, какое количество антител необходимо для предотвращения повторного заражения.

Какой точный уровень смертности?

Уровень смертности от Covid-19 в настоящее время колеблется от 0,5% до 1% заражения. Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 лет он достигает 10% для людей с такими факторами риска, как диабет, гипертония или ожирение.

Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа. Наконец, среди детей, госпитализированных из-за Covid-19, исследование, опубликованное в конце декабря, показало, что уровень смертности в десять раз выше, чем от сезонного гриппа.

Какими лекарствами лечить?

Самые популярные препараты - дексаметазон, ивермектин, но клинических данных, по мнению медиков, пока критически недостаточно.

Почему одни случаи заболевания настолько серьезны, а другие безобидны?

EPA Мир надеется на вакцину

Что с мутациями?

Из-за мутаций вакцинированные люди и те, кто уже заразился этой болезнью, могут оказаться менее защищенными, хотя иммунитет, который у них формируется, все еще снижает риск серьезных симптомов болезни. РНК-вакцины, которые в настоящее время используются в кампаниях вакцинации в западных странах, имеют то преимущество, что они легко адаптируются к новым штаммам вируса, если в этом возникнет необходимость. Но это относится не ко всем технологиям вакцин.

Какую роль играют дети?

Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо меньше проверяют.

Глобально, вопрос: каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе – остается.

Заразны ли домашние животные?

Собаки, кошки, а также норки, львы, тигры и гориллы, живущие в зоопарках: список животных, у которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2, продолжает расти. Это свидетельствует о возможной передаче инфекции от человека животным.

Хотя исследования показывают, что распространение вируса среди собак и кошек является умеренным, значительные вспышки вируса были зарегистрированы на норковых фермах, особенно в Дании, где пришлось забить несколько миллионов животных.

Чем закончится эпидемия?

На этот вопрос ответов тоже нет, одни прогнозы.