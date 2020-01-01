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В США при утечке жидкого азота погибли шесть человек

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В городе Гейнсвилл для медицинской проверки в близлежащую церковь были эвакуированы не менее 130 человек.
На месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств
На месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств

В американском штате Джорджия шесть человек погибли и около десятка пострадали в результате утечки жидкого азота на птицефабрике. Об этом сообщает местный телеканал WSBTV в четверг, 28 января.

Инцидент произошел на предприятии Prime Pak Foods в городе Гейнсвилл. Первоначально представители властей сочли, что на заводе произошел взрыв, однако позже выяснилось, что причиной инцидента стала утечка.

Пострадавших доставили в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии. Для медицинской проверки в близлежащую церковь были эвакуированы не менее 130 человек.

На месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств.

Ранее в польском городе Берунь произошел взрыв на заводе Nitroerg, занимающемся производством взрывчатых веществ. Один из работников предприятия умер на месте, второго экстренно госпитализировали.

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Теги: США, фабрика, погибли, пострадавшие, утечка сильного яда, погибшие, утечка газа
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Источник: korrespondent.net

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