В США при утечке жидкого азота погибли шесть человек

В городе Гейнсвилл для медицинской проверки в близлежащую церковь были эвакуированы не менее 130 человек.

В американском штате Джорджия шесть человек погибли и около десятка пострадали в результате утечки жидкого азота на птицефабрике. Об этом сообщает местный телеканал WSBTV в четверг, 28 января.

Инцидент произошел на предприятии Prime Pak Foods в городе Гейнсвилл. Первоначально представители властей сочли, что на заводе произошел взрыв, однако позже выяснилось, что причиной инцидента стала утечка.

Пострадавших доставили в больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии. Для медицинской проверки в близлежащую церковь были эвакуированы не менее 130 человек.

На месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств.

Ранее в польском городе Берунь произошел взрыв на заводе Nitroerg, занимающемся производством взрывчатых веществ. Один из работников предприятия умер на месте, второго экстренно госпитализировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet