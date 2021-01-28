Умер актер Василий Лановой

В начале января у Василия Ланового был обнаружен коронавирус. У него выявили поражение 5% легких.

Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену, актрису Ирину Купченко.

"Василий Семенович скончался", – сказала она.

Ранее в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию.

При этом 2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги обнаружен коронавирус COVID-19. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В своем первом фильме "Аттестат зрелости" он снялся во время учебы в 1954 году, а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина. С 1957 года – актер театра имени Е. Вахтангова.

За свою карьеру сыграл более 70 киноролей в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер французский актер и режиссер Робер Оссейн, сыгравший Жоффрея в киносаге Анжелика. Ему было 93 года.

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