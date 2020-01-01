Эстония с февраля ужесточает ограничения из-за коронавируса

В центральном уезде Эстонии Харьюмаа и восточном Ида-Вирумаа новые ограничения из-за коронавирусной инфекции вступят в силу с 1 февраля, в остальных уездах страны - с 3 февраля.

С первого февраля ограничения в связи с распространением COVID-19 в Эстонии станут едиными для всех уездов республики Unsplash

С первого февраля ограничения в связи с распространением COVID-19 в Эстонии станут едиными для всех уездов республики. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.

Как пояснила премьер-министр Кая Каллас, новые ограничения станут более точечными, чтобы наносить наименьший ущерб обществу.

"Мы знаем, что ограничения влекут за собой невидимые жертвы: страдают люди, которые теряют работу, дети, которым не подходит дистанционное обучение, а кроме того, потеря привычного уклада жизни сказывается на душевном здоровье людей", - добавила она.

Согласно решению эстонского правительства, в центральном уезде Харьюмаа и восточном Ида-Вирумаа новые ограничения вступят в силу с 1 февраля, в остальных уездах страны - с 3 февраля.

Начиная с февраля заведения общепита и развлекательные учреждения должны быть закрыты после 21.00. За одним столом должны сидеть не более 6 человек, которые находятся от остальных на расстоянии не менее 2 метров. Всего в заведении может присутствовать до 250 человек, при этом заполнено оно может быть не более чем на половину.

На собраниях и мероприятиях в помещениях могут находиться до 400 человек, наполняемость зала может быть не более чем наполовину. В мероприятиях на открытом воздухе может участвовать не более 500 человек. В банях, СПА и бассейнах посетители должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров.

Под запретом массовые занятия пением, танцами, борьбой, игрой на духовых инструментах, такое времяпровождение признано сопряженным с большим риском распространения инфекции.

Правительство Эстонии ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в столице, позднее их продлили до 31 января. Закрыты предприятия сферы развлечений, залы обслуживания предприятий общепита могут быть заполнены не более чем на четверть. Запрещены публичные собрания и мероприятия в помещениях, в том числе театральные представления, концерты и киносеансы. В публичных мероприятиях на улице могут принимать участие до 10 человек.

Режим ЧП действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая 2020 года. Общее число инфицированных в стране достигло 42 656, умерли 406 пациентов.

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