Два миллиона на мемах. Как заработал Берни Сандерс

Инаугурация Джо Байдена запомнилась небывалыми мерами безопасности, речами об объединении страны, выступлениями Леди Гаги и Джнеффер Лопес. Но главным героем церемонии в итоге оказался сенатор-демократ Берни Сандерс.

Фото 79-летнего политика буквально взорвало Интернет и стало новым мемом. Сам Сандерс тоже не растерялся и решил монетизировать свалившуюся на него популярность. Причем, в благих целях.

Популярный мем

Сандерс выделился из толпы парадно одетых гостей инаугарации своим повседневным нарядом - теплой курткой и варежками - чем и развеселил пользователей соцсетей.

Оригинал фото

Пушистые вязаные варежки были из его родного штата Вермонт, который он представляет в сенате. Это варежки из переработанной шерсти, которые связала учительница Джен Эллис из Вермонта.

Снимок Сандерса в варежках, сделанный фотографом Бренданом Смяловским, стал поводом для мемов.

В соцсетях вставили фото сенатора в сцены многих известных фильмов. Так, Берни Сандерс стал членом команды Мстителей, а также присоединился к героям фильмов из серии Властелин колец и Гарри Потер.

А еще он оказался собеседником героя Тома Хэнкса в фильме Форрест Гамп.

Берни даже заменил Саманту в кадрах из сериала Секс в большом городе. Ранее создатели саги как раз объявили о продолжении сериала - но без героини Ким Кэттролл.

Ну и куда же без Игры престолов.

Одним словом, куда только Сандерса не вставляли.

