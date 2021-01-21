Два миллиона на мемах. Как заработал Берни Сандерс

Фото в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло американскому сенатору Берни Сандерсу почти 2 миллиона долларов, которые он собирается потратить на благотворительность.

Инаугурация Джо Байдена запомнилась небывалыми мерами безопасности, речами об объединении страны, выступлениями Леди Гаги и Джнеффер Лопес. Но главным героем церемонии в итоге оказался сенатор-демократ Берни Сандерс.

Фото 79-летнего политика буквально взорвало Интернет и стало новым мемом. Сам Сандерс тоже не растерялся и решил монетизировать свалившуюся на него популярность. Причем, в благих целях.

Популярный мем

Сандерс выделился из толпы парадно одетых гостей инаугарации своим повседневным нарядом - теплой курткой и варежками - чем и развеселил пользователей соцсетей.

Оригинал фото

Пушистые вязаные варежки были из его родного штата Вермонт, который он представляет в сенате. Это варежки из переработанной шерсти, которые связала учительница Джен Эллис из Вермонта.

Снимок Сандерса в варежках, сделанный фотографом Бренданом Смяловским, стал поводом для мемов.

В соцсетях вставили фото сенатора в сцены многих известных фильмов. Так, Берни Сандерс стал членом команды Мстителей, а также присоединился к героям фильмов из серии Властелин колец и Гарри Потер.

А еще он оказался собеседником героя Тома Хэнкса в фильме Форрест Гамп.

Берни даже заменил Саманту в кадрах из сериала Секс в большом городе. Ранее создатели саги как раз объявили о продолжении сериала - но без героини Ким Кэттролл.

Ну и куда же без Игры престолов.

Одним словом, куда только Сандерса не вставляли.

GUYS I DID SOMETHING

Bernie in different sherlock scenes wahaha pic.twitter.com/wCwxrtFhdy — ann (@sherlockrights) January 21, 2021

Заработок и благотворительность

На следующий день после инаугурации на сайте Сандерса появились футболки и толстовки с популярным фото, стоившие 27 и 45 долларов. Их раскупили за полчаса. Новая партия сувениров поступила в продажу на выходных, ее раскупили к утру понедельника.

Подпись: Вы видели мемы — теперь купите футболку

Все вырученные от продажи сувениров деньги Сандерс пообещал направить благотворительным организациям из Вермонта. Сенатор заявил, что рад использовать свою известность в интернете, чтобы помочь нуждающимся.

Фотоагентство Getty Images пообещало направить доходы от фото с Сандерсом благотворительной организации Meals on Wheels of America, которая доставляет еду пожилым людям.

А бренд Burton Snowboards, в куртке которого сенатор был на инаугурации, пожертвовал 50 таких же курток властям города Берлингтон в Вермонте.

Еще Meals on Wheels получит 20 тысяч долларов от продажи вязаной куклы "председателя Сандерса".

Куклу связала 46-летняя Тоби Пералес Кинг из Техаса, а недавно она ушла на eBay за 20 тысяч долларов при начальной цене в 99 центов.

Сделавшая рукавицы учительница из Вермонта Джен Эллис тоже получила несколько тысяч заказов. Доходы от продажи варежек отдадут вермонтской организации для ЛГБТ-молодежи и НКО по спасению бездомных собак.