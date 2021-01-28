Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генсек ООН привился от COVID-19

Комментариев: 0
Антониу Гутерриш в четверг ввели первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса
twitter.com/antonioguterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, он сообщил на своей странице в Twitter. 

"Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID19. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. При пандемии никто из нас не окажется в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", - написал он.

В то же время, Гутерриш не уточнил, какую именно вакцину он использовал.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города - около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Напомним, Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей привился от коронавируса. При этом он призвал верующих как можно скорее пройти COVID-вакцинацию, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. "Вакционализм", по его словам, задержит глобальное восстановление от пандемии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, вакцина, пандемия, вакцинация, прививки, Коронавирус, генсек оон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь