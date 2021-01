Генсек ООН привился от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, он сообщил на своей странице в Twitter.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W