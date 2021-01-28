Генсек ООН привился от COVID-19

Антониу Гутерриш в четверг ввели первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, он сообщил на своей странице в Twitter.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W — Ant'onio Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021

"Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID19. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. При пандемии никто из нас не окажется в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", - написал он.

В то же время, Гутерриш не уточнил, какую именно вакцину он использовал.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города - около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Напомним, Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей привился от коронавируса. При этом он призвал верующих как можно скорее пройти COVID-вакцинацию, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. "Вакционализм", по его словам, задержит глобальное восстановление от пандемии.

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