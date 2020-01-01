В Хорватии с февраля смягчат меры против COVID-19

Школьникам разрешат вернуться в классы для очного обучения, также, разрешат спортивные занятия на открытом воздухе.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство смягчит с 1 февраля ограничительные меры против распространения COVID-19 в связи с улучшением эпидобстановки в стране. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС.

“С 1 февраля постепенно смягчаем меры. Это включает в себя возврат в школы учеников 5-8-х классов, а также разрешение на большее число спортивных занятий на открытом пространстве. С большой осторожностью, если тенденция по снижению заболеваемости продолжится, сможем и далее ослаблять меры в борьбе против COVID-19”, - заявил Пленкович.

Пленкович сообщил на заседании правительства в четверг, что за прошедшую неделю в Хорватии выявлено 3652 случая заболевания коронавирусом, в среднем 522 в день.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 230 978 заболевших, 222 862 человека выздоровели, 4 943 инфицированных умерли, тестирование прошел 1 175 831 житель.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. "Вакционализм", по его словам, задержит глобальное восстановление от пандемии.

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