Экс-посол США в Украине заявил о предстоящем звонке Байдена Зеленскому

Байден, в отличие от Трампа, будет настаивать на реформах в Украине, считает Джон Хербст.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст, который возглавлял диппредставительство в 2003-2006 гг., прогнозирует телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского уже в ближайшие недели. Об этом в четверг, 28 января, дипломат заявил в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в результате разговора лидеров двух государств "все предостережения, все сомнения исчезнут" относительно поддержки Байденом Украины. При этом он подчеркнул, что Байден, в отличие от Трампа, будет настаивать на реформах в Украине.

"Он мощно противодействовать агрессии Кремля, он будет мощно выступать за поддержку Украины в войне, которую ведет Москва, и он будет настаивать на реформах в Украине, чтобы страна позаботилась о внутренних уязвимости", - подчеркнул Хербст

Также, он назвал Байдена лучшим главнокомандующим США за 12 лет по вопросам противодействия России и защиты Украины. По словам Хербста, "Байден понимает суть процессов в Украине так как их понимают мало западных политиков".

Он также отметил, что Украине не стоит беспокоиться о сути разговора Байдена и Путина, поскольку новый президента США "мощно выступает за территориальную целостность Украины".

Ранее сообщалось, что Белый дом проведет полный пересмотр "злонамеренной деятельности России". Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разгор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet