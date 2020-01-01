Случаи одновременного заражения двумя штаммами COVID-19 выявлены в Бразилии

Несмотря на двойное заражение коронавирусной инфекцией разных штаммов, болезнь у пациентов протекает легко.

В Бразилии у двоих жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что заболели двое жителей в возрасте около 30 лет. У них заболевание протекало в легкой и средней форме.

Однако по словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову- Амбургу, пока трудно спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что "свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования".

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по-мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых "южноафриканского" и "бразильского" штаммов.

Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv в среду и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах.

Ранее мы писали, что американец умер вскоре после вакцинации от COVID-19. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

Напомним, что Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированного от коронавируса населения. Там сделали прививки уже более 2 миллионам людей. В общем в стране подтвердили более 500 тысяч случаев коронавируса, более чем 4 тысяч пациентов умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet