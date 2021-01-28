Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа

Минобороны заблокировало некоторое назначения, а также пересмотрит планы по выводу войск их Германии. Под вопросом также продажа оружия ОАЭ.

Пентагон приостановил ряд последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет. Минобороны также рассматривает отмену вывода войск из Германии. Об этом в четверг, 28 января, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, полученное членами совета.

Отмечается, что приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы.

Так, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси.

Также в Пентагоне планируют оценить решение предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Ранее сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда сделок, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента Дональда Трампа буквально за час до инаугурации Джо Байдена подписала с ОАЭ соглашение о продаже 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников.

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