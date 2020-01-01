Вакцина от AstraZeneca получила одобрение в ЕС

Препарат получил одобрение контролирующего органа Евросоюза, что открывает возможность его использования в странах содружества.

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за Еврокомиссией, сообщает DW.

Препарат от AstraZeneca стал третьей COVID-вакциной, допущенной к использованию в ЕС. До этого в содружестве разрешили использование вакцин немецкой фирмы BioNTech и ее американской партнерши Pfizer, а также препарата концерна Moderna из США.

Отмечается, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем препараты других двух производителей, и имеет простые условия хранения. В то же время по этой вакцине недостаточно данных о ее эффективности для людей старше 65 лет. Постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что вакцину AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. Однако, в AstraZeneca раскритиковали такие выводы института.

Издание отмечает, эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Первой в мире ее утвердили в Великобритании.

Вакцина AstraZeneca может храниться при температуре от двух до восьми градусов, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование. При этом вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna необходимо хранить при более низких температурах - в промежутке от минус 80 до минус 60 (BioNTech / Pfizer) и от минус 25 до минус 15 градусов (Moderna).

Принцип работы вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca AZD1222 базируется на использовании аденовируcа шимпанзе для доставки белка коронавируса в организм человека.

Ранее в AstraZeneca сообщили, что отстают от графика из-за проблемы с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок в первом квартале по предзаказу ЕС на 60%, что вызвало критику компании и породило слухи о том, что та продает вакцины по более выгодным контрактам за пределы ЕС.

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