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У Байдена рассказали новые детали беседы с Путиным

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Американский лидер "не сдерживался" во время телефонного разговора с российский коллегой, особенно, когда речь зашла о Навальном.
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает в пятницу, 29 января, Голос Америки.

По ее словам, во время разговора с президентом России Байден затронул тему того, как Москва обошлась с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства", и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора.

В начале недели от пресс-службы Кремля стало известно о разговоре двух президентов, в ходе которого поднимался вопрос Украины. Позже в Белом доме сообщили, что Байден заявил российскому президенту, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, Байден, Навальный, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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