Из-за пандемии миллионы детей потеряли доступ к школьному питанию

Дети потеряли почти половину своего дневного рациона, так как для многих школа - это единственная возможность получить пищу.

С начала пандемии коронавируса и последующего закрытия школ дети не получили более 39 млрд порций школьных обедов. Об этом гласит совместный отчет ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, представленный в пятницу, 29 января.

При этом 370 млн детей недополучили в среднем около 40% своего дневного рациона, который они могли бы иметь в школах. Таким образом миллионы детей из беднейших стран мира потеряли доступ к единственному надежному источнику питания, так как для многих из них пища, которую они получают в школе, - единственное, что они едят за весь день.

"Дети, которые ежедневно питаются в школах, теряют не только образовательные возможности, но и надежный источник питания. Они нуждаются в скорейшем открытии школ", - подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По ее словам, сейчас есть высокий риск того, что закрытие школ приведет к отказу от обучения около 24 миллионов детей.

"Мы рискуем потерять целое поколение", - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.

Ранее в ООН заявили, что более девяти миллионов украинцев станут бедными из-за COVID-19. На сегодня в 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу. На Донбассе социально-экономическая ситуация будет более разрушительной.

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