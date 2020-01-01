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В Румынии горела COVID-больница, есть жертвы

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По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара в инфекционной клинике в Бухаресте.
Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом
Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом
newschainonline.com

В ночь на пятницу, 29 января, в столице Румынии Бухаресте произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. Погибли четыре человека, сообщает Reuters.

Отмечается, что 102 пациента были эвакуированы.

Возгорание началось около 03:00 по местному времени в одном из зданий больницы Матей Балс.

К слову, в ноябре в Румынии 10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии, где находились пациенты с коронавирусом.

А в конце декабря в Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID, погибли не менее семи пациентов.

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Теги: Больница, Румыния, пожар, Бухарест, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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