В Румынии горела COVID-больница, есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара в инфекционной клинике в Бухаресте.

Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом newschainonline.com

В ночь на пятницу, 29 января, в столице Румынии Бухаресте произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. Погибли четыре человека, сообщает Reuters.

Отмечается, что 102 пациента были эвакуированы.

Возгорание началось около 03:00 по местному времени в одном из зданий больницы Матей Балс.

К слову, в ноябре в Румынии 10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии, где находились пациенты с коронавирусом.

А в конце декабря в Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID, погибли не менее семи пациентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet