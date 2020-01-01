В США испытали в море катер ВСУ Island

Контрольный выход в море совершил в Балтиморе патрульный катер типа Island Военно-Морских Сил ВСУ.

В Балтиморе, США, контрольный выход в море в время ходовых испытаний выполнил очередной патрульный катер типа Island Военно-Морских Сил ВСУ. Об этом сообщает Командование ВМС.

"Контрольный выход в море, во время ходовых испытаний, очередного патрульного катера типа ISLAND Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Соединенные Штаты Америки, город Балтимор, штат Мэриленд", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первых шести месяцев текущего года.

Также, украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США.

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