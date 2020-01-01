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Штурмовавший Капитолий "викинг" даст показания против Трампа - адвокат

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Защитник заявил, что Джейкоб Ченсли действовал по приглашению экс-президента и рассчитывал на его помилование.
Ченсли готов дать показания против Трампа
Ченсли готов дать показания против Трампа
Getty Images

Адвокат Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным после штурма Капитолия как "викинг", заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство АР.

Так, защитник Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был "очарован" Трампом. Адвокат заявил, что его подзащитный действовал по приглашению экс-президента при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от Трампа. Отказ Трампа объявить о помиловании для своих сторонников разочаровал Ченсли.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", - заявил Уоткинс.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов Сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга" о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека, которым власти предъявили обвинения. Их показания могут быть заслушаны в процессе по импичменту, отмечает агентство.

Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. 

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Теги: США, адвокат, Трамп, штурм, Капитолий, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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