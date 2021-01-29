Хотели забросать коктейлями Молотова: Лукашенко заявил о провокации

Инаугурация Александра Лукашенко была тайная, так как провокаторы якобы собирались забросать автобус с депутатами коктейлями Молотова.

Александр Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация. Об этом он рассказал в пятницу, 29 января во время встречи со студентами, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

"Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", - заявил Лукашенко.

По его словам, провокаторы якобы хотели забросать один из автобусов коктейлями Молотова.

"Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - сказал Лукашенко, пояснив тайную инаугурацию.

Ранее Лукашенко заявлял, что его инаугурация 23 сентября 2020 года не была тайной, ведь об этом ранее писали СМИ и Telegram-каналы. Более того, на само мероприятие пригласили около двух тысяч гостей, "и в тайне это сохранить практически невозможно".

Позже в соцсетях высмеяли "тайную" инаугурацию Александра Лукашенко.

Тайная церемония. Как прошла инаугурация Лукашенко

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