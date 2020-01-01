Гигантская акула застряла в камнях возле пляжа

Самая большая акула в мире плавала возле отдыхающих недалеко от берега в Австралии и застряла в камнях возле пляжа.

В Австралии в прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд самая большая в мире акула плавала возле серферов и застряла в камнях. Видео произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

Неопасная для людей китовая акула оказалась всего в нескольких метрах от пляжа. На кадрах ролика видно, как гигантская рыба плавает возле отдыхающих.

Китовые акулы вырастают до 12 метров в длину, но не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

Ранее сообщалось, что гражданка Украины и ее 12-летний сын стали жертвами нападения акулы на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Также, в Австралии крупная белая акула бросилась на лодку и откусила кусок винта. Рыбак помешал хищнику поедать тушу кита.

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