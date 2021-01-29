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В Китае казнили обвиняемого в коррупции чиновника

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Он был признан виновным в коррупции, взяточничестве и двоеженстве. Ранее его исключили из партии.
В Китае казнили Лай Сяоминя
В Китае казнили Лай Сяоминя
iz.ru

В китайском городе Тяньцзинь в пятницу, 29 января, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении экс-секретаря партийного комитета и бывшего председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминя, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что Лай Сяоминь был приговорен к смертной казни в начале января по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

"По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя", - говорится в сообщении.

Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяоминь серьезно нарушил политическую дисциплину, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию", сообщали власти.

По версии обвинения, он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Напомним, в Украине вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах был первым пунктом в опросе, инициированном осенью президентом Владимиром Зеленским.

После этого в президентской фракции Слуге народа решили заменить тюремное заключение за ложь в декларациях общественными работами.

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Теги: коррупция, Китай, казнь, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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