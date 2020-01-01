ЕС опубликовал контракт на покупку вакцины AstraZeneca

AstraZeneca согласилась опубликовать отредактированный контракт только после повторного запроса Еврокомиссии. Сам документ подписали еще в августе прошлого года.

Евросоюз опубликовал в пятницу, 29 января, отредактированный контракт с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на приобретение препарата от коронавируса, пишет ТАСС.

В ЕС сразу подчеркнули, что в опубликованном документе содержатся отредактированные части. Это пункты, которые имеют конфиденциальную информацию.

Отметим, что контракт на поставку COVID-вакцин был подписан Еврокомиссией и компанией еще 27 августа 2020 года. AstraZeneca согласилась его опубликовать только после повторного запроса.

Накануне сообщалось о том, что вакцина от AstraZeneca получила одобрение в ЕС.

Ранее Korrespondent.net писал, что AstraZeneca заявила о сокращении поставок вакцины в ЕС. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес уже выразила "глубокое недовольство" этой новостью.

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