Лукашенко: Президентами рождаются
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения со студентами Белорусского государственного университета заявил, что президентами рождаются. Видео высказывания опубликовал Телеграм-канал Пул первого.
По мнению Лукашенко, "президентами не становятся, президентами рождаются".
"Ты хочешь президентом быть? Говори, тебе ничего за это не будет", - спросил Лукашенко у одного из студентов.
"После меня точно будет президент, точно. Будет. И не думай, что они все будут рожденные. Нельзя стать президентом. Нет, просто проболтаться можно. Президент президенту рознь", - сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовящейся провокации во время его инаугурации.
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