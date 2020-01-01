Лукашенко: Президентами рождаются

На встрече со студентами президент Беларуси высказал свое мнение о президентском призвании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения со студентами Белорусского государственного университета заявил, что президентами рождаются. Видео высказывания опубликовал Телеграм-канал Пул первого.

По мнению Лукашенко, "президентами не становятся, президентами рождаются".

"Ты хочешь президентом быть? Говори, тебе ничего за это не будет", - спросил Лукашенко у одного из студентов.

"После меня точно будет президент, точно. Будет. И не думай, что они все будут рожденные. Нельзя стать президентом. Нет, просто проболтаться можно. Президент президенту рознь", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовящейся провокации во время его инаугурации.

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