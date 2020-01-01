Эксперты ВОЗ посетили больницу, где лечились первые больные COVID

Представители организации приехали в Китай, чтобы расследовать происхождение коронавируса.

Команда экспертов ВОЗ посетила больницу в Ухане, Китай, в которой лечили первых выявленных больных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 29 января.

Представители ВОЗ отправились в госпиталь китайской и западной медицины провинции Хубэй после встречи с китайскими учеными.

"Очень важный первый визит. Мы в госпитале, в котором лечили первых пациентов с COVID-19, встречаемся с теми врачами и персоналом, которые занимались этим, открыто говорим о деталях их работы", - заявил член команды ВОЗ Петер Дашак.

Напомним, что ранее группа из 11 экспертов ВОЗ прилетела в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Следующие две недели они пробудут на самоизоляции.

При этом двух участников миссии не пустили в Китай, поскольку при тестировании они получили положительный результат на антитела IgM. Их повторно проверят на антитела IgM и IgG. Ученые пока остаются в Сингапуре.

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