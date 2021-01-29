В США в перестрелке у стриптиз-клуба погибли два человека

Стрельба произошла возле стриптиз-клуба в Пенсильвании. Медики констатировали смерть двух человек, еще троих госпитализировали.

В Пенсильвании, США, в результате стрельбы возле стриптиз-клуба погибли два человека, еще трое были ранены. Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette в пятницу, 29 января.

По данным полиции округа Аллегейни, экстренные службы получили сообщения о стрельбе возле клуба Club Erotica в 2:34 (9:34 по Киеву). Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек, еще троих доставили в больницу.

Причины стрельбы пока неизвестны. Правоохранители начали расследование инцидента.

Напомним, что ранее в США в перестрелке погибли пять человек. В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США.

Также сообщалось, что в США мужчина совершил серию смертельных нападений. Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.

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