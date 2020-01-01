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Гвинея зарегистрировала российскую вакцину Спутник V

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Прививку российской COVID-вакциной Спутник V уже получил президент республики Альфа Конде.
Российская вакцина Спутник V распространяется по миру
Российская вакцина Спутник V распространяется по миру
protothema.gr

Африканское государство Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 29 января.

"Республика Гвинея стала вторым государством Африки, которое зарегистрировало вакцину Спутник V", – приводит РФПИ слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.

Он сообщил, что прививку вакциной Спутник V уже получил президент республики Альфа Конде.

Препарат Спутник V зарегистрирован также в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.

Также стало известно, когда первая партия вакцины Спутник V прибудет в "ДНР". По данным сепаратистов, в республике насчитывается более 20 тысяч инфицированных.

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Теги: вакцина, вакцинация, Гвинея, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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