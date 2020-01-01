В Люблинском треугольнике готовы вести переговоры с Лукашенко

Украина, Литва и Польша посодействуют урегулированию ситуации в Беларуси при условии уважительного отношения со стороны Лукашенко.

Украина, Литва и Польша готовы говорить с Лукашенко при взаимном уважении

Украина, Литва и Польша готовы говорить с Александром Лукашенко, но на условиях взаимного уважения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 29 января.

По его словам, без Беларуси Люблинский треугольник, формат, в который входят Украина, Польша и Литва, "немного неполный".

"Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что "мы готовы к разговору с Александром Лукашенко".

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации. Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить - разговор должен быть с взаимным уважением... Навязываться мы не будем", - подчеркнул Кулеба.

Предметом разговора с Лукашенко может быть все, что может помочь Беларуси обеспечить демократию, пояснил министр.

Кулеба также объяснил, почему на встречу Люблинского треугольника пригласили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, - говорит, что всем хорошо известна позиция Лукашенко, а "сегодня мы услышали мнение противоположной стороны".

Теперь Украина, Литва и Польша изучат все позиции и просьбы, озвученные Тихановской.

На сегодняшней встрече никаких формальных решений не принимали, но министры достигли ряда политических договоренностей.

Ранее Лукашенко заявил, что готов лично защищать Беларусь. При "защите Беларуси" силовики действовали жестко, но упреков Лукашенко из-за этого не принимает. Он готов сам встать "на защиту страны".

Также Лукашенко считает, что в Беларуси чрезмерно либеральные законы. В стране в последние годы, по словам Лукашенко, сделано слишком много в направлении либерализации правовых норм.

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