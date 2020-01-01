Избиение украинского подростка в Париже: задержаны еще двое подозреваемых

Теперь под стражей находятся двенадцать подозреваемых, из них одиннадцать - несовершеннолетне.

Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на украинского подростка facebook.com/Slavko Koutchinskiy

Во Франции полиция задержала еще двух несовершеннолетних в рамках расследования избиения 15-летнего украинского подростка. Об этом со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщает France info в пятницу, 29 января.

Подозреваемых задержали сегодня утром. Всего под стражей находятся 12 человек - 11 несовершеннолетних и один взрослый.

Напомним, что ранее в Париже был избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников. Позже появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

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