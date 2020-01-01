Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избиение украинского подростка в Париже: задержаны еще двое подозреваемых

Комментариев: 0
Теперь под стражей находятся двенадцать подозреваемых, из них одиннадцать - несовершеннолетне.
Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на украинского подростка
Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на украинского подростка
facebook.com/Slavko Koutchinskiy

Во Франции полиция задержала еще двух несовершеннолетних в рамках расследования избиения 15-летнего украинского подростка. Об этом со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщает France info в пятницу, 29 января.

Подозреваемых задержали сегодня утром. Всего под стражей находятся 12 человек - 11 несовершеннолетних и один взрослый.

Напомним, что ранее в Париже был избит 14-летний украинец. У пострадавшего сломаны руки и ребра, пробита голова. Родители и украинская диаспора во Франции ищут виновников. Позже появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, подросток, подростки, Париж, украинцы, полиция, избиения, избиение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь