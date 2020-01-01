Португалия легализовала эвтаназию
Парламент Португалии легализировал эвтаназию в стране. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 29 января.
Португалия станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут попросить врача помочь уйти из жизни.
При этом эвтаназия разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет, страдающим от неизлечимой болезни или от "длительной и невыносимой" боли.
Теперь законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марсело Ребело де Соуз. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.
Напомним, что ранее эвтаназию признали допустимой в Италии. Итальянский суд признал, что содействие в совершении самоубийства смертельно больному человеку не всегда является преступлением.
В то же время в Чехии не поддержали легализацию эвтаназии. Против выступили МВД, Минздрав, Министерство по социальным вопросам, а также Верховный суд и Конференция католических эпископов страны.
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