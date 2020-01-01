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В G7 отреагировали на проект реформы СБУ

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Послы Большой семерки приветствовали намерение привести СБУ в соответствие с международными стандартами.
Послы G7 сделали заявление по проекту реформы СБУ
Послы G7 сделали заявление по проекту реформы СБУ
ssu.gov.ua

Послы стран G7 в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о реформе СБУ в первом чтении. Заявление опубликовали в Twitter британского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве в пятницу, 29 января.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ в соответствии с международными стандартами. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их завершить эту работу", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Рада запустила процесс реформирования СБУ. Реформа предусматривает существенное сокращение численности СБУ и демилитаризацию спецслужбы.

Контрразведка вместо крышевания. Реформа СБУ

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Теги: СБУ, реформа, реформы, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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